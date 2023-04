Marché forain Boulevard de la Libération, 1 janvier 2023, Châtelaillon-Plage.

Un grand marché extérieur deux fois par semaine !

Le mardi et le vendredi matin, le boulevard est fermé à la circulation à partir de la mairie. Place aux étals ! Circulez entre les stands et laissez la gourmandise vous gagner….

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Boulevard de la Libération

Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



A large outdoor market twice a week!

On Tuesday and Friday mornings, the boulevard is closed to traffic from the town hall. Make way for the stalls! Move around between the stalls and let your sweet tooth win you over…

Un gran mercado al aire libre dos veces por semana.

Los martes y viernes por la mañana, el bulevar se cierra al tráfico desde el ayuntamiento. ¡Abran paso a los puestos! Muévete entre los puestos y déjate conquistar por tus ganas de dulce…

Zweimal pro Woche ein großer Markt im Freien!

Am Dienstag- und Freitagmorgen ist der Boulevard ab dem Rathaus für den Verkehr gesperrt. Machen Sie Platz für die Stände! Bewegen Sie sich zwischen den Ständen und lassen Sie Ihre Naschkatze für sich gewinnen…

Mise à jour le 2021-10-26 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage