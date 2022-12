Menu de la Saint-Sylvestre au restaurant Ailleurs By Westotel Boulevard de La Libération 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Menu de la Saint-Sylvestre au restaurant Ailleurs By Westotel
Samedi 31 décembre

Menu adulte: 89

Et si vous célébriez le réveillon de fin d’année au restaurant Ailleurs ? Notre chef a conçu un menu spécial pour le réveillon de la Saint-Sylvestre à déguster en famille, entre amis ou en couple … Boulevard de La Libération 44510 Le pouliguen Boulevard de La Libération 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire Et si vous célébriez le réveillon de fin d’année au restaurant Ailleurs ? Notre chef a conçu un menu spécial pour le réveillon de la Saint-Sylvestre à déguster en famille, entre amis ou en couple pour un moment gourmand et festif. Menu : Mise en bouche :

Tartare de Saint-Jacques à la passion et espuma à la vanille Entrée :

Foie-gras mi-cuit à l’Armagnac et à la fève tonka, chutney à la mangue Plats chauds :

Filet de turbot sauvage, sauce au Noilly prat et ses mini-légumes glacés

&

Filet de boeuf VBF corsé au cinq baies,

sauce gourmande au morilles,

gratin de chataignes et pomme de terre Fromages :

Assiette de fromage affiné

et sa douceur à la cerise noire Dessert :

Soufflé glacé à la vanille et aux berlingots Nantais

Coulis de fruits rouge à la cardamone Mignardises

Lieu Boulevard de La Libération 44510 Le pouliguen
Ville Le pouliguen

Menu de la Saint-Sylvestre au restaurant Ailleurs By Westotel Boulevard de La Libération 44510 Le pouliguen 2022-12-31

Le pouliguen Loire-Atlantique