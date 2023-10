Hérouville-Saint-Clair, portrait d’une ville nouvelle Boulevard de la Grande Delle Hérouville-Saint-Clair, 25 novembre 2023, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair,Calvados

Qu’est-ce qu’une ville nouvelle ? Pourquoi Hérouville a émergé il y a 60 ans ? Comment s’organise la ville ? Pourquoi cette architecture moderne ? Autant de questions se posent lorsque l’on découvre la 2e plus grande ville du Calvados. Venez trouver les réponses en arpentant les rues de cette ville étonnante, et en observant toutes ses facettes.

Visite menée par Oïhana Marie

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 13 octobre à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham..

2023-11-25 10:15:00 fin : 2023-11-25 12:15:00. .

Boulevard de la Grande Delle Château d’eau

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



What is a new town? Why did Hérouville emerge 60 years ago? How is the town organized? Why this modern architecture? So many questions arise when you discover the 2nd largest town in Calvados. Come and find the answers by strolling the streets of this astonishing city, and observing all its facets.

Tour led by Oïhana Marie

Practical informationAs places are limited, reservations are essential. Ticket sales open on October 13 at 10:00 a.m., online and at tourist information offices in Caen and Ouistreham.

¿Qué es una ciudad nueva? ¿Por qué surgió Hérouville hace 60 años? ¿Cómo está organizada la ciudad? ¿Por qué esta arquitectura moderna? Son muchas las preguntas que surgen al descubrir la segunda ciudad más grande de Calvados. Descubra las respuestas paseando por las calles de esta sorprendente ciudad y descubra todas sus facetas.

Visita guiada por Oïhana Marie

Información práctica Dado que las plazas son limitadas, es imprescindible reservar. Las entradas no estarán disponibles el día de la visita, por lo que el pago deberá efectuarse en el momento de la reserva.Apertura de la taquilla el 13 de octubre a las 10.00 h, en línea y en las oficinas de turismo de Caen y Ouistreham.

Was ist eine neue Stadt? Warum entstand Hérouville vor 60 Jahren? Wie ist die Stadt organisiert? Warum die moderne Architektur? All diese Fragen stellen sich, wenn man die zweitgrößte Stadt des Calvados kennenlernt. Finden Sie die Antworten, indem Sie durch die Straßen dieser erstaunlichen Stadt gehen und all ihre Facetten betrachten.

Die Tour wird von Oïhana Marie geleitet

Praktische InformationenDa die Anzahl der Plätze begrenzt ist, ist eine Reservierung unerlässlich. Der Kartenvorverkauf beginnt am 13. Oktober um 10.00 Uhr online und in den Touristeninformationen in Caen und Ouistreham.

Mise à jour le 2023-10-03 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité