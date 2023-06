WEEK-END ROLLER DE LA FAUTE-SUR-MER Boulevard de la forêt L’Aiguillon-la-Presqu’île, 3 juin 2023, L'Aiguillon-la-Presqu'île.

L’Aiguillon-la-Presqu’île,Vendée

Samedi 3/06 : départ à 18h et fin de course à minuit Dimanche 4/06: départ à 6h et fin de course à 12h Rendez-vous les samedi 3 et dimanche 4 juin 2023 pour la 21ème édition du week-end roller à La Faute-sur-Mer. Départ : parking plage des Bélugas..

Boulevard de la forêt

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire



Saturday 3/06: start at 6pm and end of race at midnight Sunday 4/06: start at 6am and end of race at 12pm See you on Saturday 3 and Sunday 4 June 2023 for the 21st edition of the Rollerblading Weekend in La Faute-sur-Mer. Departure : parking lot of the Beluga beach.

Sábado 3/06: salida a las 18h y fin de carrera a medianoche Domingo 4/06: salida a las 6h y fin de carrera a las 12h Nos vemos el sábado 3 y el domingo 4 de junio de 2023 para la 21ª edición del fin de semana de patinaje en La Faute-sur-Mer. Salida: aparcamiento de la playa Beluga.

Samstag, 3. Juni: Start um 18 Uhr und Ende des Rennens um Mitternacht Sonntag, 4. Juni: Start um 6 Uhr und Ende des Rennens um 12 Uhr Am Samstag, 3. Juni und Sonntag, 4. Juni 2023 findet zum 21. Mal das Rollerblade-Wochenende in La Faute-sur-Mer statt. Start: Parkplatz Plage des Bélugas.

