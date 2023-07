Soirée SBK salsa Boulevard de la Forêt d’Andaine La Ferté Macé, 22 juillet 2023, La Ferté Macé.

La Ferté Macé,Orne

Concert au bar de la plage : venez profiter de l’ambiance du bar avec vue sur le lac

ambiance salsa, batchata, kizomba, merengué

animé par jean-yves Botoyiyé

restauration sur place.

2023-07-22 21:00:00 fin : 2023-07-22 . .

Boulevard de la Forêt d’Andaine bar de la plage

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie



Concert at the beach bar: enjoy the atmosphere of the bar overlooking the lake

atmosphere of salsa, batchata, kizomba, merengué

hosted by jean-yves Botoyiyé

on-site catering

Concierto en el chiringuito: ven a disfrutar del ambiente del chiringuito con vistas al lago

ambiente de salsa, batchata, kizomba, merengué

presentado por jean-yves Botoyiyé

catering in situ

Konzert in der Strandbar: Genießen Sie die Atmosphäre der Bar mit Blick auf den See

stimmung Salsa, Batchata, Kizomba, Merengue

moderiert von jean-yves Botoyiyé

verpflegung vor Ort

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité