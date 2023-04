Marché de Produits Manufacturés de la Croix-Rousse Boulevard de la Croix-Rousse Lyon 4e Arrondissement Catégories d’Évènement: LYON 4E ARRONDISSEMENT

Rhône

Marché de Produits Manufacturés de la Croix-Rousse Boulevard de la Croix-Rousse, 1 janvier 2023, Lyon 4e Arrondissement. Produits vendus : vêtements, chaussures, sacs, bazar, etc..

2023-01-01 à 06:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:30:00. .

Boulevard de la Croix-Rousse

Lyon 4e Arrondissement 69004 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Products sold: clothes, shoes, bags, bric à brac, etc. Productos vendidos: ropa, zapatos, bolsos, bazar, etc. Verkaufte Produkte: Kleidung, Schuhe, Taschen, Basar, etc. Mise à jour le 2015-03-26 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme

