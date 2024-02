Femme au volant Boulevard de la Comédie Les Sorinières, dimanche 25 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-25 17:00 –

Gratuit : non 13 € / 10 € Réservation : 07 82 82 86 79

Comédie de Didier Baffou, proposée par l’Atelier Théâtre du Lundi. Un enchaînement de scènes sur le quotidien des femmes qui subissent le dédain des hommes spécialistes du volant. Avec Adela, Béatrice, Céline, Christelle, Ludivine, Sophie, Dany et Patrice.

Boulevard de la Comédie Ouest Les Sorinières 44840

07 82 82 86 79 http://www.boulevarddelacomedie.fr https://www.boulevarddelacomedie.fr