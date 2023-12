Réunion de famille Boulevard de la Comédie Les Sorinières, 23 décembre 2023, Les Sorinières.

Date et horaire de début et de fin : 2023-12-23 20:30 –

Gratuit : non Réservation : 07 82 82 86 79

Une comédie-corrida à la sauce britannique. La famille Ofès, d’origine espagnole, se trouve en partie réunie. Il y a là Geoffroy Ofès, Gaspard Ofès, frères ainés de Benjamin Ofès, inventeur du timbre Ofès qui lui a apporté la fortune.Elle est là aussi Marie-Nicole, la femme de Geoffroy, vendeuse de poissons de son étal… (pardon, de son état). Et pour se partager le gâteau, ils ne se font pas de cadeaux tous les trois, la poissonnière et les deux maquereaux. de et avec Philippe Pelletier, Brigitte Pelletier, Didier Baffou Représentations du 21 au 31 décembre 2023 :jeudis, vendredis, samedis à 20h30dimanches (réveillons) à 19h

Boulevard de la Comédie Ouest Les Sorinières 44840

07 82 82 86 79 http://www.boulevarddelacomedie.fr https://www.boulevarddelacomedie.fr