La Sorcière des Sorinières Boulevard de la Comédie Les Sorinières, 25 octobre 2023, Les Sorinières.

2023-10-25

Horaire : 15:00

Gratuit : non 8 € Réservation : 07 82 82 86 79 ou sur www.boulevarddelacomedie.fr

Théâtre pour enfants à partir de 3 ans. Marie-Buissonnière est sorcière. Elle vit depuis bien longtemps dans une drôle de maisonnette à roulettes au cœur du bois de la Maillardière. On ne l’aperçoit jamais dans les rues car elle se déplace toujours au-dessus de la commune sur son balai. Mais ce jour-là, celui-ci tombe en panne ! Pedro, le garde-champêtre des Sorinières, se retrouve nez à nez avec elle et fait la connaissance de ses 3 amis, Lutin Emmanuel, Lutin François et Lutin Nicolas, ainsi que de Jean-Loup le hibou.

Boulevard de la Comédie Centre-Ouest Les Sorinières 44840

07 82 82 86 79 http://www.boulevarddelacomedie.fr https://www.boulevarddelacomedie.fr