Ciné Merveille Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer, 3 janvier 2024, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Vous cherchez une activité familiale pour le mercredi après-midi ? Rendez-vous aux Cures Marines pour le Ciné Merveille !

Le 3 janvier, de 16 h à 17 h 30, venez découvrir ou redécouvrir le film Paddington, une comédie familiale pleine de charme et d’humour. Un film adapté du célèbre livre pour enfants, qui raconte les aventures d’un ours en peluche venu de la jungle péruvienne à Londres. Un film à voir dès 6 ans, et qui plaira aux petits comme aux grands !

Le Ciné Merveille, c’est gratuit, mais attention, les places sont limitées ! Alors n’attendez pas, réservez vite votre place au 02 31 14 60 70, à l’Office de Tourisme ou sur notre billetterie en ligne..

2024-01-03 16:00:00 fin : 2024-01-03 16:30:00. .

Boulevard de la Cahotte Hôtel Les Cures Marines

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Looking for a Wednesday afternoon family activity? Head to the Cures Marines for Ciné Merveille!

On January 3, from 4 p.m. to 5:30 p.m., come and discover or rediscover the film Paddington, a family comedy full of charm and humor. Adapted from the famous children’s book, the film follows the adventures of a teddy bear from the Peruvian jungle to London. A must-see for children aged 6 and over, it’s sure to please young and old alike!

Ciné Merveille is free, but places are limited! So don’t delay, reserve your place by calling 02 31 14 60 70, at the Tourist Office or via our online ticketing service.

¿Busca una actividad familiar para un miércoles por la tarde? Acérquese a los Cures Marines para ver Ciné Merveille

El 3 de enero, de 16:00 a 17:30, venga a descubrir o redescubrir la película Paddington, una comedia familiar llena de encanto y humor. Adaptación del famoso libro infantil, la película sigue las aventuras de un osito de peluche desde la selva peruana hasta Londres. Una película para ver a partir de los 6 años, ¡y que gustará por igual a pequeños y mayores!

Ciné Merveille es gratis, pero atención, ¡las plazas son limitadas! Así que no espere más y reserve ya su plaza llamando al 02 31 14 60 70, en la Oficina de Turismo o a través de nuestro servicio de venta de entradas en línea.

Sie suchen eine Familienaktivität für den Mittwochnachmittag? Dann treffen Sie sich in Les Cures Marines zum Ciné Merveille!

Am 3. Januar, von 16:00 bis 17:30 Uhr, können Sie den Film Paddington, eine Familienkomödie voller Charme und Humor, entdecken oder wiederentdecken. Ein Film nach dem berühmten Kinderbuch, der von den Abenteuern eines Teddybären erzählt, der aus dem peruanischen Dschungel nach London kommt. Ein Film, den man ab 6 Jahren sehen kann und der Groß und Klein gleichermaßen begeistern wird!

Das Ciné Merveille ist kostenlos, aber Achtung, die Plätze sind begrenzt! Warten Sie also nicht, sondern reservieren Sie schnell Ihren Platz unter 02 31 14 60 70, im Fremdenverkehrsamt oder über unseren Online-Ticketverkauf.

