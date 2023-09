Spectacle Zygomagique – Clément le magicien Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer, 27 décembre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

L’Office de Tourisme vous donne rendez-vous le 27 décembre pour le spectacle « Zygomagique » de Clément le magicien !

Au programme : un tourbillon de magie et d’humour ! Les objets disparaissent, se transforment et réapparaissent au milieu des éclats de rires !

Découvrez Clément, ce magicien un peu fou qui va apprendre aux uns et aux autres ce qu’est la magie.

Avec des baguettes magiques géantes, une corde ensorcelée, une potion qui capture les cauchemars ou des lumières magiques qui volent !

Infos pratiques :

– Salon des Gouverneurs, Casino Barrière Trouville

– Spectacle familial à partir de 4 ans.

– Tarif : 3 €/personne.

– Réservation à l’Office de Tourisme ou sur notre billetterie en ligne..

2023-12-27 15:00:00 fin : 2023-12-27 16:00:00. .

Boulevard de la Cahotte Salon des Gouverneurs

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



The Tourist Office invites you to the « Zygomagique » show by Clément the magician on December 27!

On the program: a whirlwind of magic and humor! Objects disappear, transform and reappear amidst bursts of laughter!

Discover Clément, the crazy magician who will teach everyone what magic is all about.

With giant magic wands, a bewitched rope, a potion that captures nightmares or magic lights that fly!

Practical info:

– Salon des Gouverneurs, Casino Barrière Trouville

– Family show for ages 4 and up.

– Price: ?3/person.

– Reservations at the Tourist Office or via our online ticketing service.

La Oficina de Turismo le espera el 27 de diciembre para asistir al espectáculo « Zygomagic » del mago Clément

En el programa: ¡un torbellino de magia y humor! Los objetos desaparecen, se transforman y vuelven a aparecer entre carcajadas

Conozca a Clément, el mago un poco loco que enseñará a todos en qué consiste la magia.

Con varitas mágicas gigantes, una cuerda embrujada, una poción que atrapa las pesadillas y luces mágicas que vuelan

Información práctica:

– Salón de los Gobernantes, Casino Barrière Trouville

– Espectáculo familiar a partir de 4 años.

– Precio: 3 euros/persona.

– Reservas en la Oficina de Turismo o a través de nuestro servicio de venta de entradas en línea.

Das Fremdenverkehrsamt lädt Sie am 27. Dezember zur Show « Zygomagique » von Clément, dem Zauberer, ein!

Auf dem Programm steht ein Wirbelwind aus Magie und Humor! Gegenstände verschwinden, verwandeln sich und tauchen unter schallendem Gelächter wieder auf!

Entdecken Sie Clément, den etwas verrückten Zauberer, der den einen oder anderen lehren wird, was Magie ist.

Mit riesigen Zauberstäben, einem verhexten Seil, einem Trank, der Albträume einfängt, oder magischen Lichtern, die fliegen!

Praktische Infos:

– Salon des Gouverneurs, Casino Barrière Trouville

– Familienvorstellung ab 4 Jahren.

– Preis: 3 ?/Person.

– Reservierung im Fremdenverkehrsamt oder über unseren Online-Ticketverkauf.

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité