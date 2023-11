Concert de Noël – Art Big Band Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer, 17 décembre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Rendez-vous le dimanche 17 décembre pour un concert de Noël par le Art Big Band avec pour thème « Hommage Sinatra » !

Entrée gratuite !.

Boulevard de la Cahotte Casino Barrière Trouville

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Join us on Sunday, December 17 for a Christmas concert by the Art Big Band on the theme of « Sinatra Tribute »!

Free admission!

Acompáñenos el domingo 17 de diciembre en el concierto de Navidad de la Art Big Band sobre el tema « Un tributo a Sinatra »

La entrada es gratuita

Wir sehen uns am Sonntag, den 17. Dezember, zu einem Weihnachtskonzert der Art Big Band mit dem Thema « Hommage Sinatra »!

Eintritt frei!

Mise à jour le 2023-11-13 par Calvados Attractivité