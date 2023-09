Brocante – École du chat Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer, 25 novembre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Envie de chiner et trouver des trésors ?

L’école du chat de Trouville-sur-Mer vous donne rendez-vous 25 et 26 novembre pour une brocante, à la salle de la plage !.

Boulevard de la Cahotte Salle de la plage

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Do you want to find treasures?

The cat school of Trouville-sur-Mer gives you an appointment on April 1st for a flea market, at the beach hall!

¿Busca gangas y tesoros?

La escuela felina de Trouville-sur-Mer organiza un mercadillo los días 25 y 26 de noviembre en la Salle de la Plage

Lust, zu stöbern und Schätze zu finden?

Die Katzenschule von Trouville-sur-Mer lädt Sie am 25. und 26. November zu einem Flohmarkt ein, und zwar in der Halle am Strand!

