CINÉ COUP DE COEUR – Film & débat : « Une autre femme » de Woody Allen Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer, 24 novembre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Rendez-vous le 24 novembre pour une nouvelle séance du Ciné Coup de Coeur !

Le ciné-club de Trouville-sur-Mer « Ciné Coup Cœur » propose le dernier vendredi de chaque mois un grand film du répertoire suivi d’un débat.

Une soirée conviviale avec au menu :

– Un programme court (archive, clip ou court métrage sur Trouville)

– Une projection

– Un débat autour du film

VENDREDI 24 NOVEMBRE, 19h30 : « Une autre femme » de Woody Allen

Présenté par Daniel Bougnoux

Réservation auprès de l’Office de Tourisme..

2023-11-24 19:30:00

Boulevard de la Cahotte Les Cures Marines

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



See you on November 24 for another Ciné Coup de Coeur screening!

On the last Friday of every month, the Trouville-sur-Mer ciné-club « Ciné Coup C?ur » presents a major film from the repertory, followed by a discussion.

A convivial evening with on the menu :

– A short program (archive, clip or short film about Trouville)

– A screening

– Discussion of the film

FRIDAY NOVEMBER 24, 7:30pm: « Another Woman » by Woody Allen

Presented by Daniel Bougnoux

Reservations at the Tourist Office.

Nos vemos el 24 de noviembre en una nueva proyección de Ciné Coup de Coeur

El último viernes de cada mes, el cineclub de Trouville-sur-Mer « Ciné Coup de Coeur » proyecta una gran película del repertorio seguida de un debate.

Se trata de una velada distendida con el siguiente menú

– Un breve programa (archivo, clip o cortometraje sobre Trouville)

– Una proyección

– Un debate sobre la película

VIERNES 24 DE NOVIEMBRE, 19.30 h: « Otra mujer » de Woody Allen

Presentado por Daniel Bougnoux

Reservas en la Oficina de Turismo.

Wir sehen uns am 24. November für eine weitere Sitzung des Ciné Coup de Coeur!

Der Filmclub von Trouville-sur-Mer « Ciné Coup C?ur » zeigt jeden letzten Freitag im Monat einen großen Film aus dem Repertoire mit anschließender Diskussion.

Ein geselliger Abend mit einem Menü:

– Ein Kurzprogramm (Archiv, Clip oder Kurzfilm über Trouville)

– Eine Vorführung

– Eine Debatte über den Film

FREITAG, 24. NOVEMBER, 19.30 Uhr: « Eine andere Frau » von Woody Allen

Vorgestellt von Daniel Bougnoux

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt.

