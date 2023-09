Trouville-sur-Planches : « Jacques de Bascher » Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer, 4 novembre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Trouville-sur-Planches, votre nouveau rendez-vous culturel !

Rendez-vous le samedi 4 novembre, à 19h, pour le spectacle « Jacques de Bascher », de et avec Gabriel Marc.

Synopsis de la pièce :

« J’ai été le compagnon de Karl Lagerfeld et l’amant d’Yves Saint-Laurent … Mais de moi que reste-t-il ? »

1984, Jacques De Bascher, le prince des nuits parisiennes, apprend qu’il est positif au VIH. Paris lui tourne le dos, il se retrouve seul dans son appartement. Il redécouvre ses enregistrements qu’il a faits tout au long de sa vie à l’aide de son magnétophone dans lesquels il se raconte. Jacques enregistre une dernière cassette pour son compagnon Karl Lagerfeld. Jacques revit ses années Palace alcoolisées, ses rencontres secrètes avec Yves Saint-Laurent, sa passion tumultueuse avec Karl Lagerfeld et évoque tous ses projets avortés mais soigneusement conservés. Aux côtés de Jacques de Bascher, le spectateur sera invité à revivre les décennies 70-80 dans tout ce qu’elles avaient de merveilleux et de décadent.

Jacques de Bascher est la première pièce écrite par l’acteur Gabriel Marc.

« J’ai eu envie de construire ce qu’on ne sait pas autour du personnage. Ce qui est intrigant, c’est qu’il est toujours (souvent) en arrière-plan des photos, sur le côté, ailleurs, jamais sur le devant en tout cas. Tout a été dit sur le personnage, je voulais que l’homme se confie. Ce sont les névroses d’un homme qui s’est perdu et d’un amoureux délaissé. Cette pièce est construite comme une tragédie, peut-être était-ce la façon dont il voyait la vie. » Gabriel Marc

« Ce seul en scène veut être une invitation chez Jacques de Bascher, tantôt dans sa singulière salle de bains habillée de mille facettes, tantôt dans un espace qui joue avec les ombres lorsque nous revenons à son histoire intime. Car cette liberté que nous lui envions est brutalement anéantie par le Sida. Le diagnostic de Jacques est sans appel. Derrière les paillettes du monde de la mode, la tragédie, quel sens donne-t-on à la vie alors qu’on est condamné? » Guila Braoudé

Lieu de rendez-vous : Salon des Gouverneurs, Boulevard de la Cahotte, 14 360 Trouville-sur-Mer

Le tarif réduit est applicable aux résidents trouvillais, aux personnes de moins de 18 ans, aux étudiants, aux demandeurs d’emploi et aux personnes en situation de handicap. Un justificatif sera à présenter à l’entrée du spectacle..

2023-11-04 19:00:00 fin : 2023-11-04 . .

Boulevard de la Cahotte Casino Barrière Trouville

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Trouville-sur-Planches, your new cultural rendez-vous!

Join us on Saturday November 4, at 7pm, for the show « Jacques de Bascher », by and starring Gabriel Marc.

Synopsis of the play:

« I was Karl Lagerfeld?s companion and Yves Saint-Laurent?s lover … But what’s left of me? »

1984, Jacques De Bascher, the prince of Parisian nightlife, learns that he is HIV positive. Paris turned its back on him, and he found himself alone in his apartment. He rediscovers the tape recordings he has made throughout his life, in which he tells his own story. Jacques records one last tape for his companion Karl Lagerfeld. Jacques relives his alcoholic Palace years, his secret meetings with Yves Saint-Laurent, his tumultuous passion with Karl Lagerfeld and all his aborted but carefully preserved projects. Alongside Jacques de Bascher, viewers are invited to relive the 70s and 80s in all their marvelous and decadent splendor.

Jacques de Bascher is the first play written by actor Gabriel Marc.

« I wanted to build up what we don’t know about the character. What’s intriguing is that he’s always (often) in the background of photos, on the side, elsewhere, never in the front anyway. Everything has been said about the character, and I wanted the man to confide in me. These are the neuroses of a man who has lost his way and of a neglected lover. The play is built like a tragedy, perhaps that was the way he saw life Gabriel Marc

« This one-man show is an invitation to Jacques de Bascher’s home, sometimes in his singular, thousand-faceted bathroom, sometimes in a space that plays with shadows when we return to his intimate story. For the freedom we envy him is brutally destroyed by AIDS. Jacques’ diagnosis is without appeal. Behind the glitter of the fashion world and the tragedy, what meaning can we give to life when we are condemned? Guila Braoudé

Meeting place : Salon des Gouverneurs, Boulevard de la Cahotte, 14 360 Trouville-sur-Mer

Reduced rates apply to Trouville residents, under-18s, students, jobseekers and disabled persons. Proof of entitlement must be shown at the entrance to the show.

Trouville-sur-Planches, ¡su nueva cita cultural!

Acompáñenos el sábado 4 de noviembre a las 19.00 h en el espectáculo « Jacques de Bascher », dirigido y protagonizado por Gabriel Marc.

Sinopsis de la obra:

« Fui compañero de Karl Lagerfeld y amante de Yves Saint-Laurent… Pero, ¿qué queda de mí?

en 1984, Jacques De Bascher, príncipe de la noche parisina, se entera de que es seropositivo. París le da la espalda y se encuentra solo en su piso. Redescubre las cintas que ha grabado a lo largo de su vida, en las que cuenta su propia historia. Jacques graba una última cinta para su socio Karl Lagerfeld. Jacques revive sus años alcohólicos en Palace, sus encuentros secretos con Yves Saint-Laurent, su tumultuosa pasión con Karl Lagerfeld y todos sus proyectos abortados pero cuidadosamente conservados. Junto a Jacques de Bascher, se invita al espectador a revivir los años 70 y 80 en toda su maravillosa y decadente gloria.

Jacques de Bascher es la primera obra escrita por el actor Gabriel Marc.

« Quería construir lo que no sabemos del personaje. Lo intrigante es que siempre (a menudo) está en el fondo de las fotos, al lado, en otra parte, en ningún caso en primer plano. Se ha dicho todo sobre el personaje, y yo quería que el hombre se confiara a mí. Son las neurosis de un hombre que ha perdido el rumbo y de una amante abandonada. Esta obra está construida como una tragedia, quizás era así como veía la vida Gabriel Marc

« Este espectáculo unipersonal es una invitación a la casa de Jacques de Bascher, a veces en su singular cuarto de baño vestido de mil facetas, a veces en un espacio que juega con las sombras cuando volvemos a su historia íntima. La libertad que le envidiamos es brutalmente destruida por el sida. El diagnóstico de Jacques es inapelable. Detrás del brillo del mundo de la moda y de la tragedia, ¿qué sentido damos a la vida cuando estamos condenados? Guila Braoudé

Lugar de encuentro : Salon des Gouverneurs, Boulevard de la Cahotte, 14 360 Trouville-sur-Mer

La tarifa reducida se aplica a los residentes en Trouville, los menores de 18 años, los estudiantes, los solicitantes de empleo y las personas con discapacidad. Es necesario presentar un justificante a la entrada del espectáculo.

Trouville-sur-Planches, Ihr neuer kultureller Treffpunkt!

Wir treffen uns am Samstag, den 4. November, um 19 Uhr für die Aufführung « Jacques de Bascher » von und mit Gabriel Marc.

Synopsis des Stücks :

« Ich war der Begleiter von Karl Lagerfeld und der Liebhaber von Yves Saint-Laurent … Aber was bleibt von mir? »

1984: Jacques De Bascher, der Prinz der Pariser Nächte, erfährt, dass er positiv auf HIV getestet wurde. Paris kehrt ihm den Rücken zu und er findet sich allein in seiner Wohnung wieder. Er entdeckt seine Aufnahmen wieder, die er im Laufe seines Lebens mit seinem Kassettenrekorder gemacht hat und in denen er von sich selbst erzählt. Jacques nimmt eine letzte Kassette für seinen Lebensgefährten Karl Lagerfeld auf. Jacques durchlebt seine alkoholisierten Palace-Jahre, seine geheimen Treffen mit Yves Saint-Laurent, seine stürmische Leidenschaft mit Karl Lagerfeld und spricht über all seine gescheiterten, aber sorgfältig aufbewahrten Projekte. An der Seite von Jacques de Bascher wird der Zuschauer eingeladen, die 70er und 80er Jahre in all ihren wunderbaren und dekadenten Facetten zu erleben.

Jacques de Bascher ist das erste Stück, das der Schauspieler Gabriel Marc geschrieben hat.

« Ich hatte Lust, das, was man nicht weiß, um die Figur herum zu konstruieren. Das Faszinierende ist, dass er auf Fotos immer (oft) im Hintergrund ist, an der Seite, anderswo, auf jeden Fall nie vorne. Es wurde bereits alles über die Figur gesagt, ich wollte, dass der Mann sich öffnet. Es sind die Neurosen eines Mannes, der sich selbst verloren hat, und eines verlassenen Liebhabers. Das Stück ist wie eine Tragödie aufgebaut, vielleicht war das die Art und Weise, wie er das Leben sah. » Gabriel Marc

« Dieses Solostück soll eine Einladung zu Jacques de Bascher sein, mal in sein einzigartiges Badezimmer, das in tausend Facetten gekleidet ist, mal in einen Raum, der mit den Schatten spielt, wenn wir zu seiner intimen Geschichte zurückkehren. Denn diese Freiheit, um die wir ihn beneiden, wird durch Aids brutal zerstört. Jacques’ Diagnose ist unwiderruflich. Hinter dem Glitzer der Modewelt verbirgt sich die Tragödie: Welchen Sinn gibt man dem Leben, wenn man dem Untergang geweiht ist? » Guila Braoudé

Treffpunkt: Salon des Gouverneurs, Boulevard de la Cahotte, 14 360 Trouville-sur-Mer

Der ermäßigte Preis gilt für Einwohner von Trouville, Personen unter 18 Jahren, Studenten, Arbeitssuchende und Menschen mit Behinderungen. Ein entsprechender Nachweis ist am Eingang der Vorstellung vorzulegen.

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité