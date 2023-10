CINÉ COUP DE COEUR – Film & débat : « La Découverte ou l’Ignorance – Histoire de mes fantômes bretons » de Vincent Jaglin Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer, 3 novembre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Rendez-vous le 3 novembre pour une nouvelle séance du Ciné Coup de Coeur !

Dans le cadre du Mois du film documentaire, l’association Ciné Coup de Coeur invite le réalisateur Vincent Jaglin à présenter son film « La Découverte ou l’Ignorance – Histoire de mes fantômes bretons », en présence de l’auteure Françoise Morvan, une des intervenantes du film.

Une rencontre littéraire avec l’auteure Françoise Morvan aura lieu le lendemain à la Librairie L’usage du papier pour la sortie de son livre « Le culte des racines et l’Europe des régions » ( Collection Libelle).

Synopsis :

Enfant, passionné d’Histoire, j’aimais à me déguiser en résistant. Mais on m’apprit un jour qu’en 1944, mes grands oncles Job et Pierre, fervents nationalistes bretons, s’étaient au nom de Dieu et de la Bretagne battus contre la Résistance au sein de la Formation Perrot, milice sous uniforme SS. Après plusieurs années de recherche, je pars sur les traces de mes aïeux collaborateurs, de Bretagne jusqu’en Allemagne et en Irlande. A travers ce road-movie d’investigation circulant de la petite à la grande Histoire, et l’improbable périple de Job et Pierre à travers l’Europe des années 40/50, ce film veut, au-delà de cette histoire familiale, comprendre les raisons de l’engagement de ces hommes, alors âgés d’à peine 20 ans, et éclairer un pan méconnu de l’histoire du mouvement nationaliste breton.

Séance gratuite ! La réservation reste toutefois obligatoire !.

2023-11-03 19:30:00 fin : 2023-11-03 . .

Boulevard de la Cahotte Les Cures Marines

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



See you on November 3 for another Ciné Coup de Coeur screening!

As part of Documentary Film Month, Ciné Coup de Coeur invites director Vincent Jaglin to present his film « La Découverte ou l’Ignorance – Histoire de mes fantômes bretons », in the presence of author Françoise Morvan, one of the film’s contributors.

A literary encounter with author Françoise Morvan will take place the following day at Librairie L’usage du papier, to mark the release of her book « Le culte des racines et l’Europe des régions » ( Collection Libelle).

Synopsis:

As a child with a passion for history, I liked to dress up as a Resistance fighter. But one day I learned that in 1944, my great uncles Job and Pierre, fervent Breton nationalists, had fought against the Resistance in the name of God and Brittany as part of the Formation Perrot, a militia in SS uniform. After several years of research, I set off in the footsteps of my collaborator forebears, from Brittany to Germany and Ireland. Through this investigative road-movie that moves from the small to the big of history, and the improbable journey of Job and Pierre across Europe in the 40s and 50s, this film aims, beyond this family history, to understand the reasons for the commitment of these men, then barely 20 years old, and to shed light on a little-known part of the history of the Breton nationalist movement.

Free admission! Reservations required!

¡Nos vemos el 3 de noviembre para una nueva proyección de Ciné Coup de Coeur!

En el marco del Mes del Cine Documental, la asociación Ciné Coup de Coeur invita al director Vincent Jaglin a presentar su película « La Découverte ou l’Ignorance – Histoire de mes fantômes bretons », en presencia de la escritora Françoise Morvan, una de las colaboradoras de la película.

Al día siguiente tendrá lugar un encuentro literario con la escritora Françoise Morvan en la Librairie L’usage du papier con motivo de la publicación de su libro « Le culte des racines et l’Europe des régions » (Collection Libelle).

Sinopsis:

Cuando era niña y me apasionaba la historia, me gustaba disfrazarme de combatiente de la Resistencia. Pero un día me contaron que, en 1944, mis tíos abuelos Job y Pierre, fervientes nacionalistas bretones, habían luchado contra la Resistencia en nombre de Dios y de Bretaña formando parte de la Formation Perrot, una milicia con uniforme de las SS. Tras varios años de investigación, partí tras las huellas de mis antepasados colaboradores, de Bretaña a Alemania e Irlanda. A través de esta road-movie de investigación que va de lo pequeño a lo grande de la historia, y del improbable viaje de Job y Pierre a través de Europa en los años 40 y 50, esta película pretende, más allá de esta historia familiar, comprender las razones del compromiso de estos hombres, que apenas tenían 20 años en aquella época, y arrojar luz sobre una parte poco conocida de la historia del movimiento nacionalista bretón.

Entrada gratuita Reserva obligatoria

Wir sehen uns am 3. November für eine weitere Sitzung des Ciné Coup de Coeur!

Im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms lädt der Verein Ciné Coup de Coeur den Regisseur Vincent Jaglin ein, seinen Film « La Découverte ou l’Ignorance – Histoire de mes fantômes bretons » vorzustellen, in Anwesenheit der Autorin Françoise Morvan, einer der Sprecherinnen des Films.

Am nächsten Tag findet in der Librairie L’usage du papier eine literarische Begegnung mit der Autorin Françoise Morvan anlässlich der Veröffentlichung ihres Buches « Le culte des racines et l’Europe des régions » ( Collection Libelle) statt.

Synopsis :

Als Kind war ich geschichtsinteressiert und verkleidete mich gerne als Widerstandskämpfer. Eines Tages erfuhr ich jedoch, dass meine Großonkel Job und Pierre, leidenschaftliche bretonische Nationalisten, 1944 im Namen Gottes und der Bretagne in der Formation Perrot, einer Miliz in SS-Uniform, gegen die Résistance gekämpft hatten. Nach mehreren Jahren der Recherche begebe ich mich auf die Spuren meiner kollaborierenden Vorfahren, von der Bretagne bis nach Deutschland und Irland. Durch dieses investigative Roadmovie, das von der kleinen bis zur großen Geschichte reicht, und die unwahrscheinliche Reise von Hiob und Pierre durch das Europa der 40er und 50er Jahre will der Film über diese Familiengeschichte hinaus die Gründe für das Engagement dieser damals kaum 20-jährigen Männer verstehen und einen unbekannten Teil der Geschichte der bretonischen nationalistischen Bewegung beleuchten.

Die Veranstaltung ist kostenlos! Eine Reservierung ist jedoch erforderlich!

Mise à jour le 2023-10-17 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité