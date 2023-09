Brocante – Comité de jumelage Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer, 28 octobre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Envie de chiner et trouver des trésors ?

Le comité de jumelage vous donne rendez-vous le 28 octobre pour une brocante, à la salle de la plage !.

2023-10-28 09:00:00 fin : 2023-10-28 18:00:00. .

Boulevard de la Cahotte Salle de la plage

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Looking for bargains and treasures?

The Comite? de Jumelage invites you to a flea market on October 28 at the Salle de la Plage!

¿Busca gangas y tesoros?

El comité de hermanamiento organizará un mercadillo el 28 de octubre en la Salle de la Plage

Lust, zu stöbern und Schätze zu finden?

Das Partnerschaftskomitee lädt Sie am 28. Oktober zu einem Flohmarkt in der Salle de la Plage ein!

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité