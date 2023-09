Salon du livre de Trouville-sur-Mer Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer, 28 octobre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

À vos marque-pages, prêts ? Évadez-vous ! Rendez-vous les 28 et 29 octobre prochains pour le Salon du livre de Trouville-sur-Mer !

Un rendez-vous incontournable de la ville où plus d’une quarantaine d’auteurs (romans, essais, biographies …) viendront à la rencontre du public.

Au programme : tables rondes, rencontres, dédicaces, lecture et grand entretien !

Existant depuis 2002, le salon du livre revient tous les ans pour vous permettre de rencontrer des auteurs locaux et internationaux francophones. Chaque année, une cinquantaine d’écrivains sont présents et viennent à la rencontre du public. Commence alors toute une après-midi d’échanges, de dédicaces et de tables rondes thématiques.

Des auteurs connus, moins connus, des nommés pour des prix littéraires… Du beau monde dans un événement accessible à tous !

Rendez-vous au Casino Barrière Trouville pour découvrir ou redécouvrir des livres de tous les genres. Il y en a pour tous les goûts !

Samedi 28 octobre, de 14h à 19h : rencontres et dédicaces au Salon des Gouverneurs

Dimanche, 11h : grand entretien

Entrée libre, dans la limite des places disponibles..

2023-10-28 14:00:00 fin : 2023-10-28 18:00:00. .

Boulevard de la Cahotte Salon des Gouverneurs

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Ready, set, go! Get away from it all! Join us on October 28 and 29 for the Salon du livre de Trouville-sur-Mer!

A not-to-be-missed event in the town, where over forty authors (novels, essays, biographies, etc.) will be on hand to meet the public.

On the program: round tables, meetings, book signings, readings and interviews!

In existence since 2002, the book fair returns every year to give you the chance to meet local and international French-speaking authors. Every year, some fifty writers come to meet the public. And so begins an afternoon of exchanges, book signings and themed round tables.

Famous and lesser-known authors, literary prize nominees? A great turnout for an event accessible to all!

Join us at the Casino Barrière Trouville to discover or rediscover books of all genres. There’s something for everyone!

Saturday, October 28, 2pm to 7pm: meetings and book signings at the Salon des Gouverneurs

Sunday, 11:00 a.m.: major interview

Free admission, subject to availability.

Preparados, listos, ¡ya! ¡Escápese de todo! Venga a la Feria del Libro de Trouville-sur-Mer los días 28 y 29 de octubre

Una cita ineludible en la ciudad, donde más de cuarenta autores (novelas, ensayos, biografías, etc.) estarán al encuentro del público.

En el programa: mesas redondas, encuentros, firmas de libros, lecturas y entrevistas

El Salón del Libro, que se celebró por primera vez en 2002, vuelve cada año para ofrecerle la oportunidad de conocer a autores francófonos locales e internacionales. Cada año, unos cincuenta escritores acuden al encuentro del público. Así comienza toda una tarde de debates, firmas de libros y mesas redondas temáticas.

Autores famosos y menos conocidos, nominados a premios literarios? Un gran cartel para un acontecimiento accesible a todos

Acérquese al Casino Barrière Trouville para descubrir o redescubrir libros de todos los géneros. Hay para todos los gustos

Sábado 28 de octubre, de 14:00 a 19:00 h: encuentros y firma de libros en el Salón de los Gobernantes

Domingo, 11:00 h: gran entrevista

Entrada gratuita, según disponibilidad.

An die Lesezeichen, fertig? Entfliehen Sie dem Alltag! Wir sehen uns am 28. und 29. Oktober auf der Buchmesse in Trouville-sur-Mer!

Ein unumgängliches Ereignis in der Stadt, bei dem mehr als vierzig Autoren (Romane, Essays, Biografien …) dem Publikum begegnen werden.

Auf dem Programm stehen Diskussionsrunden, Begegnungen, Signierstunden, Lesungen und ein großes Gespräch!

Die seit 2002 bestehende Buchmesse findet jedes Jahr statt, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, lokale und internationale französischsprachige Autoren zu treffen. Jedes Jahr sind etwa 50 Schriftsteller anwesend und treffen sich mit dem Publikum. Ein ganzer Nachmittag voller Gespräche, Signierstunden und thematischer Diskussionsrunden beginnt.

Bekannte und weniger bekannte Autoren, die für Literaturpreise nominiert sind? Eine Veranstaltung, die für alle zugänglich ist!

Wir treffen uns im Casino Barrière Trouville, um Bücher aller Genres zu entdecken oder wiederzuentdecken. Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Samstag, 28. Oktober, 14-19 Uhr: Treffen und Signierstunden im Salon des Gouverneurs

Sonntag, 11 Uhr: großes Gespräch

Freier Eintritt, im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Mise à jour le 2023-09-25 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité