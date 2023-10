Cine chocottes Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer, 25 octobre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Tu aimes regarder des dessins animés qui font un peu peur ?

Viens profiter de la projection du film « Coco » (2017) !

À partir de 6 ans.

Gratuit sur inscription (obligatoire) auprès de l’Office de Tourisme ou en ligne.

La présence d’un adulte obligatoire..

2023-10-25 16:00:00 fin : 2023-10-25 . .

Boulevard de la Cahotte Cures Marines Trouville

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Do you like scary cartoons?

Come and enjoy the screening of « Coco » (2017)!

Ages 6 and up.

Free with registration (required) at the Tourist Office or online.

An adult must be present.

¿Te gusta ver dibujos animados que dan un poco de miedo?

¡Ven a disfrutar de la proyección de la película Coco (2017)!

Para niños a partir de 6 años.

Gratis con inscripción (obligatoria) en la Oficina de Turismo o en línea.

Un adulto debe estar presente.

Schaust du dir gerne Zeichentrickfilme an, die ein bisschen gruselig sind?

Dann komm und genieße die Vorführung des Films « Coco » (2017)!

Ab 6 Jahren.

Kostenlos mit Anmeldung (obligatorisch) beim Fremdenverkehrsamt oder online.

Anwesenheit eines Erwachsenen erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-05 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité