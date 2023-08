CINÉ COUP DE COEUR – Film & débat : « L’Aile ou la Cuisse » de Claude Zidi Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer, 25 août 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Rendez-vous le 25 août pour une nouvelle séance du Ciné Coup de Coeur !

Le ciné-club de Trouville-sur-Mer « Ciné Coup Cœur » propose le dernier vendredi de chaque mois un grand film du répertoire suivi d’un débat.

Une soirée conviviale avec au menu :

– Un programme court (archive, clip ou court métrage sur Trouville)

– Une projection

– Un débat autour du film

VENDREDI 25 AOÛT, 19h30 : « L’Aile ou la Cuisse » de Claude Zidi

Présenté par Éric Fottorino

Les Trouvillais ont déjà eu maintes occasions de rencontrer et d’écouter Éric Fottoino lors de signatures au Salon du livre de Trouville-sur-Mer, de conférences et débats qu’il est venu animer sur la Côte Fleurie.

Après vingt-cinq ans passés au journal Le Monde, il co-fonde l’hebdomadaire Le 1 en avril 2014, et des trimestriels dont le très remarqué Zadig.

Écrivain (prix Culture et bibliothèque pour Un territoire fragile, prix François Mauriac de l’Académe Française pour Caresse de rouge, prix Femina pour Baisers de cinéma et prix des lectrices de ELLE en 2010 pour L’homme qui m’aimait tout bas), journaliste certes… Eric Fottorino est aussi un grand fan de Louis de Funès !

Réservation auprès de l’Office de Tourisme..

2023-08-25 19:30:00 fin : 2023-08-25 . .

Boulevard de la Cahotte Les Cures Marines

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



See you on August 25 for another Ciné Coup de Coeur screening!

On the last Friday of every month, the Trouville-sur-Mer ciné-club « Ciné Coup C?ur » presents a major film from the repertory, followed by a discussion.

A convivial evening with on the menu :

– A short program (archive, clip or short film about Trouville)

– A screening

– Discussion of the film

FRIDAY AUGUST 25, 7:30pm: « L’Aile ou la Cuisse » by Claude Zidi

Presented by Éric Fottorino

Trouvillais have already had many opportunities to meet and listen to Éric Fottoino at book signings at the Salon du livre de Trouville-sur-Mer, and at conferences and debates he has hosted on the Côte Fleurie.

After twenty-five years at Le Monde newspaper, he co-founded the weekly Le 1 in April 2014, as well as a number of quarterlies, including the highly acclaimed Zadig.

Writer (Prix Culture et bibliothèque for Un territoire fragile, Prix François Mauriac de l’Académe Française for Caresse de rouge, Prix Femina for Baisers de cinéma and Prix des lectrices de ELLE in 2010 for L’homme qui m’aimait tout bas), journalist and… Eric Fottorino is also a big fan of Louis de Funès!

Reservations at the Tourist Office.

¡Nos vemos el 25 de agosto para una nueva proyección de Ciné Coup de Coeur!

El último viernes de cada mes, el cineclub de Trouville-sur-Mer « Ciné Coup de Coeur » proyecta una gran película del repertorio seguida de un debate.

Se trata de una velada distendida con el siguiente menú

– Un breve programa (archivo, clip o cortometraje sobre Trouville)

– Una proyección

– Un debate sobre la película

VIERNES 25 DE AGOSTO, 19.30 h: « L’Aile ou la Cuisse » de Claude Zidi

Presentado por Éric Fottorino

Los habitantes de Trouville ya han tenido muchas ocasiones de conocer y escuchar a Éric Fottoino en las firmas de libros del Salón del Libro de Trouville-sur-Mer, y en las conferencias y debates que ha organizado en la Costa Flamenca.

Tras veinticinco años en Le Monde, en abril de 2014 cofundó el semanario Le 1, así como varias publicaciones trimestrales, entre ellas la aclamada Zadig.

Escritor (ganador del premio Culture et bibliothèque por Un territoire fragile, del premio François Mauriac de la Académie Française por Caresse de rouge, del premio Femina por Baisers de cinéma y del premio de los lectores de ELLE en 2010 por L’homme qui m’aimait tout bas), periodista y, por supuesto, escritor, Eric Fottorino es también un lector empedernido. Eric Fottorino también es un gran admirador de Louis de Funès

Las reservas pueden hacerse en la Oficina de Turismo.

Wir sehen uns am 25. August für eine neue Vorstellung des Ciné Coup de Coeur!

Der Filmclub von Trouville-sur-Mer « Ciné Coup C?ur » zeigt am letzten Freitag jedes Monats einen großen Film aus dem Repertoire mit anschließender Diskussion.

Ein geselliger Abend mit einem Menü:

– Ein Kurzprogramm (Archiv, Clip oder Kurzfilm über Trouville)

– Eine Vorführung

– Eine Debatte über den Film

FREITAG, 25. AUGUST, 19.30 Uhr: « L’Aile ou la Cuisse » (Der Flügel oder der Oberschenkel) von Claude Zidi

Vorgestellt von Éric Fottorino

Die Einwohner von Trouville hatten bereits zahlreiche Gelegenheiten, Éric Fottoino bei Signierstunden auf der Buchmesse in Trouville-sur-Mer sowie bei Vorträgen und Debatten, die er an der Côte Fleurie hielt, zu treffen und ihm zuzuhören.

Nach fünfundzwanzig Jahren bei der Zeitung Le Monde war er im April 2014 Mitbegründer der Wochenzeitung Le 1 und von Vierteljahreszeitschriften, darunter die viel beachtete Zadig.

Er ist Schriftsteller (Preis Kultur und Bibliothek für Un territoire fragile, Preis François Mauriac der Académe Française für Caresse de rouge, Preis Femina für Baisers de cinéma und Preis der Leserinnen von ELLE im Jahr 2010 für L’homme qui m’aimait tout bas), Journalist gewiss… Eric Fottorino ist auch ein großer Fan von Louis de Funès!

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt.

