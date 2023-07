Trouville-sur-Planches : « Vole Eddie Vole » Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer, 19 août 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Trouville-sur-Planches, votre nouveau rendez-vous culturel !

Rendez-vous le samedi 19 août, à 19h, pour le spectacle « Vole Eddie Vole », de Léonard Prain.

Avec : Benjamin Lhommas, Sophie Accard, Léonard Prain

Synopsis du spectacle :

Ne jamais abandonner, c’est mon slogan !

D’après l’histoire vraie de Michaël Edwards, alias Eddie the Eagle !

Michael Edwards, appelé aussi « Eddie », « Ed », « le Bigleux », « le Moche », a douze ans et vit dans une petite ville d’Angleterre. Un soir, par hasard, il découvre à la télévision les Jeux Olympiques d’Hiver. C’est une révélation : un jour, il représentera son pays à cet événement sportif mondial.

Mais comment avoir le niveau quand on vient d’un pays où les sports d’hiver n’existent pas, quand sa propre famille s’oppose à son choix, quand on a déjà beaucoup de retard sur ses rivaux et quand on n’a même pas les moyens de s’entraîner ?

Vole Eddie, vole ! retrace l’histoire vraie d’un destin hors du commun.

Et si croire en sa bonne étoile était le meilleur moyen d’accomplir ses rêves ?

Lieu de rendez-vous : Salon des Gouverneurs, Boulevard de la Cahotte, 14 360 Trouville-sur-Mer

Le tarif réduit est applicable aux résidents trouvillais, aux personnes de moins de 18 ans, aux étudiants, aux demandeurs d’emploi et aux personnes en situation de handicap. Un justificatif sera à présenter à l’entrée du spectacle..

2023-08-19 19:00:00 fin : 2023-08-19 . .

Boulevard de la Cahotte Casino Barrière Trouville

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Trouville-sur-Planches, your new cultural rendez-vous!

Join us on Saturday August 19, at 7pm, for the show « Vole Eddie Vole », by Léonard Prain.

With : Benjamin Lhommas, Sophie Accard, Léonard Prain

Show synopsis:

Never give up, that’s my motto!

Based on the true story of Michael Edwards, aka Eddie the Eagle!

Michael Edwards, also known as « Eddie », « Ed », « the Poca Luz », « the Ugly », is twelve years old and lives in a small town in England. One evening, by chance, he discovers the Winter Olympics on television. It’s a revelation: one day, he’ll represent his country at this global sporting event.

But how can he compete when he comes from a country where winter sports don’t exist, when his own family opposes his choice, when he’s already way behind his rivals, and when he can’t even afford to train?

Vole Eddie, vole! tells the true story of an extraordinary destiny.

What if believing in your lucky star was the best way to achieve your dreams?

Meeting point: Salon des Gouverneurs, Boulevard de la Cahotte, 14 360 Trouville-sur-Mer

Reduced rates apply to residents of Trouville, people under 18, students, jobseekers and people with disabilities. Proof of entitlement must be shown at the entrance to the show.

Trouville-sur-Planches, ¡su nueva cita cultural!

Acompáñenos el sábado 19 de agosto a las 19.00 h en el espectáculo « Vole Eddie Vole », de Léonard Prain.

Con : Benjamin Lhommas, Sophie Accard, Léonard Prain

Sinopsis del espectáculo:

Nunca te rindas, ¡ese es mi lema!

Basado en la historia real de Michaël Edwards, alias Eddie el Águila

Michael Edwards, también conocido como « Eddie », « Ed », « el Poca Luz », « el Feo », tiene doce años y vive en un pequeño pueblo de Inglaterra. Una noche, por casualidad, ve los Juegos Olímpicos de Invierno por televisión. Fue una revelación: un día representaría a su país en este acontecimiento deportivo mundial.

Pero, ¿cómo competir cuando vienes de un país donde no existen los deportes de invierno, cuando tu propia familia está en tu contra, cuando ya estás muy por detrás de tus rivales y cuando ni siquiera puedes permitirte entrenar?

Vole Eddie, Vole! cuenta la verdadera historia de un destino extraordinario.

¿Y si creer en tu buena estrella fuera la mejor manera de alcanzar tus sueños?

Punto de encuentro: Salon des Gouverneurs, Boulevard de la Cahotte, 14 360 Trouville-sur-Mer

La tarifa reducida se aplica a los residentes en Trouville, los menores de 18 años, los estudiantes, los solicitantes de empleo y las personas con discapacidad. Es necesario presentar un justificante a la entrada del espectáculo.

Trouville-sur-Planches, Ihr neuer kultureller Treffpunkt!

Wir treffen uns am Samstag, den 19. August, um 19 Uhr für die Aufführung « Vole Eddie Vole » von Leonard Prain.

Mit : Benjamin Lhommas, Sophie Accard, Léonard Prain

Zusammenfassung der Aufführung :

Niemals aufgeben, das ist mein Slogan!

Nach der wahren Geschichte von Michaël Edwards, alias Eddie the Eagle!

Michael Edwards, auch « Eddie », « Ed », « der Läppische » oder « der Hässliche » genannt, ist zwölf Jahre alt und lebt in einer kleinen Stadt in England. Eines Abends sieht er zufällig im Fernsehen die Olympischen Winterspiele. Es ist eine Offenbarung: Eines Tages wird er sein Land bei diesem weltweiten Sportereignis vertreten.

Aber wie soll man das Niveau erreichen, wenn man aus einem Land kommt, in dem es keinen Wintersport gibt, wenn die eigene Familie gegen die Wahl ist, wenn man bereits einen großen Rückstand auf seine Rivalen hat und wenn man nicht einmal die Mittel hat, um zu trainieren?

Flieg Eddie, flieg! zeichnet die wahre Geschichte eines außergewöhnlichen Schicksals nach.

Was wäre, wenn der Glaube an seinen Glücksstern der beste Weg wäre, seine Träume zu verwirklichen?

Treffpunkt: Salon des Gouverneurs, Boulevard de la Cahotte, 14 360 Trouville-sur-Mer

Der ermäßigte Preis gilt für Einwohner von Trouville, Personen unter 18 Jahren, Studenten, Arbeitssuchende und Menschen mit Behinderungen. Ein entsprechender Nachweis ist am Eingang der Vorstellung vorzulegen.

