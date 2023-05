Trouville-sur-Planches – Spectacle « La ligne Rose » Boulevard de la Cahotte, 24 juin 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Trouville-sur-Planches, votre nouveau rendez-vous culturel !

Rendez-vous le samedi 24 juin, à 19h, pour le spectacle « La servante de Proust », adapté de l’ouvrage « Monsieur » Proust” de Céleste Albaret.

Avec : Annick Le Goff et Clémence Boisnard

Synopsis du spectacle :

Céleste Albaret fut la gouvernante et la confidente de Marcel Proust pendant les dernières années de son existence, durant lesquelles il acheva l’écriture de son chef d’œuvre.

A quatre-vingt-deux ans, elle décide de livrer ses souvenirs. Elle nous décrit comment un lien indéfectible a pu se tisser entre deux personnes qui n’auraient pas dû se retrouver seuls pendant 8 ans, si la guerre de 1914 n’était pas arrivée. Son souci du détail est fascinant. Elle est en mission, toujours au service de ce grand homme qu’elle admire plus que tout.

Lieu de rendez-vous : Salon des Gouverneurs, Boulevard de la Cahotte, 14 360 Trouville-sur-Mer

Le tarif réduit est applicable aux résidents trouvillais, aux personnes de moins de 18 ans, aux étudiants, aux demandeurs d’emploi et aux personnes en situation de handicap. Un justificatif sera à présenter à l’entrée du spectacle..

2023-06-24 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-24 . .

Boulevard de la Cahotte Casino Barrière Trouville

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Trouville-sur-Planches, your new cultural event!

See you on Saturday, June 24th, at 7pm, for the show « La servante de Proust », adapted from the book « Monsieur » Proust? by Céleste Albaret.

With : Annick Le Goff and Clémence Boisnard

Synopsis of the show :

Céleste Albaret was Marcel Proust’s housekeeper and confidante during the last years of his life, when he completed the writing of his masterpiece.

At the age of eighty-two, she decides to share her memories. She describes how an unbreakable bond was formed between two people who would not have been alone for eight years if the war of 1914 had not happened. Her attention to detail is fascinating. She is on a mission, always at the service of this great man whom she admires more than anything.

Meeting point: Salon des Gouverneurs, Boulevard de la Cahotte, 14 360 Trouville-sur-Mer

The reduced rate is applicable to residents of Trouville, to people under 18 years old, to students, to job seekers and to people with disabilities. A receipt must be presented at the entrance of the show.

Trouville-sur-Planches, ¡su nueva cita cultural!

El sábado 24 de junio, a las 19:00 horas, podrá ver el espectáculo « La servante de Proust », adaptación del libro « Monsieur Proust? de Céleste Albaret.

Con : Annick Le Goff y Clémence Boisnard

Sinopsis del espectáculo :

Céleste Albaret fue el ama de llaves y confidente de Marcel Proust durante los últimos años de su vida, cuando terminó de escribir su obra maestra.

A la edad de ochenta y dos años, decide compartir sus recuerdos. Describe cómo se formó un vínculo inquebrantable entre dos personas que no deberían haber estado solas durante ocho años, de no haber sido por la guerra de 1914. Su atención al detalle es fascinante. Está en una misión, siempre al servicio de este gran hombre al que admira por encima de todo.

Punto de encuentro: Salon des Gouverneurs, Boulevard de la Cahotte, 14 360 Trouville-sur-Mer

La tarifa reducida se aplica a los residentes en Trouville, los menores de 18 años, los estudiantes, los solicitantes de empleo y las personas con discapacidad. Es necesario presentar un justificante a la entrada del espectáculo.

Trouville-sur-Planches, Ihr neuer kultureller Treffpunkt!

Am Samstag, den 24. Juni, um 19 Uhr findet das Theaterstück « La servante de Proust » statt, das auf dem Buch « Monsieur » Proust? von Céleste Albaret basiert.

Mit: Annick Le Goff und Clémence Boisnard

Zusammenfassung der Aufführung :

Céleste Albaret war Marcel Prousts Haushälterin und Vertraute während der letzten Jahre seines Lebens, in denen er an seinem Meisterwerk schrieb.

Mit zweiundachtzig Jahren beschloss sie, ihre Erinnerungen zu veröffentlichen. Sie beschreibt, wie eine unzertrennliche Verbindung zwischen zwei Menschen entstehen konnte, die acht Jahre lang nicht hätten allein sein dürfen, wenn der Krieg von 1914 nicht gekommen wäre. Ihre Liebe zum Detail ist faszinierend. Sie ist auf einer Mission, immer im Dienste dieses großen Mannes, den sie über alles bewundert.

Treffpunkt: Salon des Gouverneurs, Boulevard de la Cahotte, 14 360 Trouville-sur-Mer

Der ermäßigte Preis gilt für Einwohner von Trouville, Personen unter 18 Jahren, Studenten, Arbeitssuchende und Menschen mit Behinderungen. Ein entsprechender Nachweis ist am Eingang der Vorstellung vorzulegen.

Mise à jour le 2023-05-26 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité