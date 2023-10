Le nouveau centre de tri des déchets Boulevard de la Bouvinerie, 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou, France Pays de la Loire Saint-Barthélemy-d’Anjou, 15 novembre 2023, Saint-Barthélemy-d'Anjou.

Trier ses déchets, c’est assurer leur transformation en nouveaux objets et économiser les ressources naturelles. Découvrez le nouveau centre de tri des emballages à Saint-Barthélemy-d’Anjou, les coulisses du tri et les enjeux et gestes pour réduire nos déchets au quotidien. Chaussures plates et vêtements couvrants conseillés. Avec Angers Loire Métropole. DE 14H À 16H Anjou Tri Valor – 2, bd Bouvinerie, Saint-Barthélemy-d’Anjou Tout public, à partir de 10 ans (avec accompagnateur) Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T13:00:00+01:00 – 2023-11-15T15:00:00+01:00

