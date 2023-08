Marché de noël Boulevard de la 4e armée Rethel, 15 décembre 2023, Rethel.

Rethel,Ardennes

Nombreux producteurs et exposants, nombreuses animations.

2023-12-15 fin : 2023-12-17 . .

Boulevard de la 4e armée

Rethel 08300 Ardennes Grand Est



Many producers and exhibitors, numerous events

Numerosos productores y expositores, mucha animación

Zahlreiche Produzenten und Aussteller, viele Animationen

Mise à jour le 2023-08-21 par Ardennes Tourisme