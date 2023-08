JEP 2023 – Concert à la Chapelle des Pénitents Noirs Boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue, 15 septembre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

CONCERT Le Livre Vermeil de Montserrat par l’Ensemble Vocal du Rouergue vendredi à 20h30 dans la magnifique chapelle baroque.

2023-09-15 fin : 2023-09-15 . EUR.

Boulevard de Haute Guyenne

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



CONCERT Le Livre Vermeil de Montserrat by the Ensemble Vocal du Rouergue Friday at 8:30pm in the magnificent baroque chapel

CONCIERTO Le Livre Vermeil de Montserrat por el Ensemble Vocal du Rouergue Viernes a las 20:30 h en la magnífica capilla barroca

KONZERT Le Livre Vermeil de Montserrat vom Ensemble Vocal du Rouergue Freitag um 20:30 Uhr in der wunderschönen Barockkapelle

Mise à jour le 2023-08-25 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME