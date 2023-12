Visite guidée : Le Havre de tram en tram – Nouveau tracé, nouvelles perspectives : les quartiers sud Boulevard de Graville Le Havre, 13 janvier 2024, Le Havre.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 14:30:00

fin : 2024-01-13

Mon village, mon quartier – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Témoins de l’activité industrielle, les quartiers sud ont longtemps souffert d’un certain isolement, à l’interface de la ville et du port. Ils font aujourd’hui l’objet d’un vaste projet de renouvellement urbain qui vise l’amélioration du cadre de vie des habitants et l’implantation de nouvelles activités.

Vous découvrirez, au cours de la visite, le rôle que jouera l’extension de la ligne de tramway dans ce contexte.

Durée : 2h – Ce parcours n’inclut pas de trajet en tramway.

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

Boulevard de Graville

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



