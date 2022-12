Parade de Noël boulevard de Fourmies Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Parade de Noël boulevard de Fourmies, 24 décembre 2022, Roubaix.

Venez à la rencontre du Père Noël et ses amis !

Elfes, ours et robots lumineux vous attendent pour une distribution de bonbons, et confection de ballons !

Renseignements dans les commerces du boulevard de Fourmies de Roubaix.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-24T15:30:00+01:00

2022-12-24T18:00:00+01:00 ville de Roubaix

