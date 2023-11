Plantation participative d’un mini-boisement – Valence, ça pousse ! Boulevard de Crussol Valence, 15 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Rejoignez les jardiniers de la Ville pour planter un îlot de fraîcheur en devenir. Prévoir une tenue adaptée, une paire de gants et si possible un transplantoir. Inscription conseillée au 04 75 75 40 06..

2023-11-15 09:00:00 fin : 2023-11-15 11:00:00. .

Boulevard de Crussol Parc Marcel Paul

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Join the town’s gardeners to plant a future island of freshness. Bring suitable clothing, a pair of gloves and, if possible, a transplanter. Registration recommended on 04 75 75 40 06.

Únete a los jardineros de la ciudad para plantar una futura isla de frescor. No olvide ropa adecuada, un par de guantes y, si es posible, una bandeja de trasplante. Se recomienda inscribirse en el 04 75 75 40 06.

Schließen Sie sich den Stadtgärtnern an, um eine entstehende Frische-Insel zu bepflanzen. Bringen Sie geeignete Kleidung, ein Paar Handschuhe und wenn möglich ein Transplantationsgerät mit. Anmeldung empfohlen unter 04 75 75 40 06.

Mise à jour le 2023-11-07 par Valence Romans Tourisme