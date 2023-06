Culture Autrement – Juan Camilo Hernandez Sanchez – Atelier de création sonore Boulevard de Belleville Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Culture Autrement – Juan Camilo Hernandez Sanchez – Atelier de création sonore Boulevard de Belleville Paris, 19 juillet 2023, Paris. Culture Autrement – Juan Camilo Hernandez Sanchez – Atelier de création sonore 19 et 26 juillet Boulevard de Belleville Entrée libre / Pour plus d’information : culture.autrement@cmculture.com Juan Camilo Hernandez Sanchez, compositeur, propose un atelier de création sonore, pensé avec le collectif A bao a qou.

Sur le boulevard de Belleville (proche métro Belleville), en partenariat avec les associations du quartier Fontaine au Roi, dans le cadre de « Mon été à Belleville ». Boulevard de Belleville Boulevard de Belleville 75011 Paris Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T17:30:00+02:00 – 2023-07-19T20:30:00+02:00

2023-07-26T17:30:00+02:00 – 2023-07-26T20:30:00+02:00 © Les Agents Réunis Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Boulevard de Belleville Adresse Boulevard de Belleville 75011 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Boulevard de Belleville Paris

Boulevard de Belleville Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Culture Autrement – Juan Camilo Hernandez Sanchez – Atelier de création sonore Boulevard de Belleville Paris 2023-07-19 was last modified: by Culture Autrement – Juan Camilo Hernandez Sanchez – Atelier de création sonore Boulevard de Belleville Paris Boulevard de Belleville Paris 19 juillet 2023