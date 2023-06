Culture Autrement – Marie Désert – Atelier Pocket Films Boulevard de Belleville Paris, 5 juillet 2023, Paris.

Culture Autrement – Marie Désert – Atelier Pocket Films 5 – 26 juillet, les mercredis Boulevard de Belleville Entrée libre / Pour plus d’information : culture.autrement@cmculture.com

De la conception à la réalisation d’un documentaire : quel message faire passer ? A qui s’adresser et comment ? Se représenter, aujourd’hui ou dans le futur ?

Il s’agit dans l’atelier Pocket films, de créer de courts reportages et documentaires, ou de courts films de fiction, filmés (et montés) sur tablette. Les sujets abordés dans ces créations vidéos sont choisis avec les participants aux ateliers (vie du quartier, création d’une pièce de théâtre, etc.).

Les réalisations sont articulées autour des activités proposés par l’ensemble des associations du quartier dans le cadre de « Mon été à Belleville ».

Boulevard de Belleville 75011 Paris Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T17:30:00+02:00 – 2023-07-05T20:30:00+02:00

2023-07-26T17:30:00+02:00 – 2023-07-26T20:30:00+02:00

