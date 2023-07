EQUIDAYS – Rassemblement de cavaliers randonneurs Boulevard de Beauvoir Orbec, 22 octobre 2023, Orbec.

Orbec,Calvados

Au programme de cette journée du dimanche 22 octobre à

Orbec :

– Marché de 10h à 13h, rue Grande, avec des exposants du monde équestre

(Maréchal ferrant, sellerie, transports de chevaux, école

d’ostéopathie ….) et produits du terroir

– Défilé des cavaliers randonneurs à 10h, départ rue Grande.

– Balades à poneys de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h00, départ rue Grande.

– PTV (Parcours en Terrain Varié) et démonstration de Tir à

l’arc à cheval à partir de 15h, départ boulevard de Beauvoir.

Mais aussi des démonstrations de danse country, une

exposition au centre culturel de 10h à 18h et l’exposition

‘’Cheval(es) féminin et pluriel’’ à retrouver dans les rues

d’Orbec..

2023-10-22 10:00:00 fin : 2023-10-22 17:00:00. .

Boulevard de Beauvoir

Orbec 14290 Calvados Normandie



On the program for Sunday, October 22 in

Orbec:

– Market from 10am to 1pm, rue Grande, with exhibitors from the equestrian world

(farriers, saddlery, horse transport, osteopathy school

school ….) and local produce

– Cavaliers randonneurs parade at 10 a.m., departure from rue Grande.

– Pony rides from 10:30 a.m. to 12:30 p.m. and from 1:30 p.m. to 3:00 p.m., departure from rue Grande.

– PTV (Parcours en Terrain Varié) and archery demonstration

starting at 3pm, departure from boulevard de Beauvoir.

As well as country dance demonstrations, an

exhibition at the cultural center from 10am to 6pm and the

cheval(es) féminin et pluriel? to be found in the streets

of Orbec.

En el programa del domingo 22 de octubre en

Orbec:

– Mercado de 10 a 13 h, rue Grande, con expositores del mundo ecuestre

(herradores, guarnicionería, transporte de caballos, escuela de osteopatía

escuela de osteopatía ….) y productos locales

– Desfile ecuestre a las 10 h, salida de la rue Grande.

– Paseos en poni de 10.30 h a 12.30 h y de 13.30 h a 15 h, salida de la rue Grande.

– PTV (Parcours en Terrain Varié) y demostración de tiro con arco a caballo de las

demostración de tiro con arco a partir de las 15.00 h, salida del bulevar de Beauvoir.

También habrá demostraciones de baile country y una

exposición en el centro cultural de 10.00 a 18.00 horas y la

exposición « Cheval(es) féminin et pluriel » en las calles

de Orbec.

Auf dem Programm stehen am Sonntag, dem 22. Oktober, in

Orbec:

– Markt von 10 bis 13 Uhr in der Rue Grande mit Ausstellern aus der Welt des Pferdesports

(Hufschmied, Sattlerei, Pferdetransporte, Schule, etc

osteopathie ….) und regionale Produkte

– Umzug der Wanderreiter um 10 Uhr, Start in der Rue Grande.

– Ponyreiten von 10:30 bis 12:30 Uhr und von 13:30 bis 15:00 Uhr, Start in der Rue Grande.

– PTV (Parcours en Terrain Varié) und Vorführung von Bogenschießen

bogenschießen zu Pferd ab 15 Uhr, Start am Boulevard de Beauvoir.

Aber auch Vorführungen von Country-Tanz, eine

ausstellung im Kulturzentrum von 10 bis 18 Uhr und die Ausstellung ?

cheval(es) féminin et pluriel? in den Straßen von Orbec zu finden

von Orbec.

