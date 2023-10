Match de basket Limoges CSP – Nanterre 92 Boulevard de Beaublanc Limoges, 23 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le 23 décembre 2023,

Match du championnat de France entre Limoges CSP et Nanterre 92 au Palais des Sports de Beaublanc à 21H.

Réservations et informations complémentaires sur le site (en lien)..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 . .

Boulevard de Beaublanc Palais des Sports de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



December 23, 2023,

French championship match between Limoges CSP and Nanterre 92 at the Palais des Sports de Beaublanc at 9pm.

Reservations and further information on the website (link).

23 de diciembre de 2023,

Partido del campeonato de Francia entre el Limoges CSP y el Nanterre 92 en el Palais des Sports de Beaublanc a las 21:00 horas.

Reservas y más información en el sitio web (enlace).

23. Dezember 2023,

Spiel der französischen Meisterschaft zwischen Limoges CSP und Nanterre 92 im Palais des Sports de Beaublanc um 21H.

Reservierungen und weitere Informationen finden Sie auf der Website (verlinkt).

Mise à jour le 2023-10-11 par SPL Terres de Limousin