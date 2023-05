Marché bio de La Bourboule Boulevard Clemenceau, 13 juin 2023, La Bourboule.

La Bourboule,Puy-de-Dôme

Déballage de producteurs bio et promotion de l’agriculture biologique de notre territoire…

Vente directe du producteur au consommateur..

2023-06-13 à 08:00:00 ; fin : 2023-06-13 13:00:00. .

Boulevard Clemenceau Square Joffre

La Bourboule 63150 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Unpacking of organic producers and promotion of organic agriculture in our territory…

Direct sale from producer to consumer.

Desembalaje de productores ecológicos y promoción de la agricultura ecológica en nuestra región…

Venta directa del productor al consumidor.

Auspacken von Bio-Bauern und Förderung der biologischen Landwirtschaft in unserem Gebiet…

Direktverkauf vom Erzeuger an den Verbraucher.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme du Massif du Sancy