2023-12-28 11:00:00

En cueillant quelques denrées rares en hiver, nous ferons l'inventaire des gouts, nous verrons comment intégrer les plantes médicalement reconnues à notre alimentation moderne. Notre regard sur notre environnement sera grandement modifié. Durée : 1h30 – Prévoir une tenue adaptée et des chaussures de randonnée ou bottes Rendez-vous : parking du Naturospace – Boulevard Charles V – 14600 Honfleur.

