Stages de tennis – Vacances d’été Boulevard Charles V Honfleur Catégories d’Évènement: Calvados

Honfleur Stages de tennis – Vacances d’été Boulevard Charles V Honfleur, 10 juillet 2023, Honfleur. Honfleur,Calvados Stages de tennis – Vacances d’été

Stage 1h30 par jour du lundi au vendredi..

Vendredi 2023-07-10 fin : 2023-07-28 . .

Boulevard Charles V

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Tennis camps – Easter vacations Campamentos de tenis – Vacaciones de verano

1,5 horas diarias de lunes a viernes. Tenniskurse – Sommerferien

Praktikum 1,5 Stunden pro Tag von Montag bis Freitag. Mise à jour le 2023-07-02 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Honfleur Autres Lieu Boulevard Charles V Adresse Boulevard Charles V Ville Honfleur Departement Calvados Lieu Ville Boulevard Charles V Honfleur

Boulevard Charles V Honfleur Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/honfleur/