Fascinant Week-End en Coeur du Var Boulevard Charles Gaudin Le Luc, 19 octobre 2023, Le Luc.

Le Luc,Var

Cœur du Var est riche de sa biodiversité, ses espaces naturels et son patrimoine. Son terroir offre une identité singulière entre Provence calcaire et massif cristallin des Maures où la vigne façonne les paysages..

2023-10-19 fin : 2023-10-22 . .

Boulevard Charles Gaudin DN7

Le Luc 83340 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



C?ur du Var is rich in biodiversity, natural spaces and heritage. Its terroir offers a singular identity between chalky Provence and the crystalline Maures massif, where vines shape the landscape.

Cœur du Var es rica en biodiversidad, espacios naturales y patrimonio. Su terruño ofrece una identidad única entre la piedra caliza de Provenza y el macizo cristalino de Maures, donde la vid da forma al paisaje.

C?ur du Var ist reich an Biodiversität, Naturräumen und Kulturerbe. Sein Terroir bietet eine einzigartige Identität zwischen der kalkhaltigen Provence und dem kristallinen Massif des Maures, wo die Weinreben die Landschaften prägen.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme Intercommunal Coeur du Var