L’Hivernale des Lacs Boulevard Charles de Gaulle Orthez, 7 janvier 2024, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Marche (13km5 ou 8km7)

10h : Course (13km5 ou 8km7)

Circuit reliant le lac de Biron à celui de l’Y..

2024-01-07 fin : 2024-01-07 . .

Boulevard Charles de Gaulle Salle Pierre Seillant

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Walk (13km5 or 8km7)

10am : Race (13km5 or 8km7)

Circuit linking the lake of Biron to the lake of Y.

A pie (13km5 o 8km7)

10h: Carrera (13km5 o 8km7)

Circuito que une el lago Biron con el lago Y.

Laufen (13km5 oder 8km7)

10 Uhr: Lauf (13km5 oder 8km7)

Strecke, die den See von Biron mit dem See von Y verbindet.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Coeur de Béarn