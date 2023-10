Sélestat en Rose – APERO RUN Boulevard Charlemagne Sélestat, 13 octobre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Un circuit de 10 km pour les coureurs et un circuit de 4,5 km pour les marcheurs dans les rues de notre belle ville, suivis d’un apéro animé par un DJ chez notre partenaire à la Brasserie l’Alsace.

Boulevard Charlemagne

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



A 10 km circuit for runners and a 4.5 km circuit for walkers through the streets of our beautiful town, followed by an aperitif hosted by a DJ at our partner Brasserie l’Alsace

Un circuito de 10 km para corredores y otro de 4,5 km para senderistas por las calles de nuestra hermosa ciudad, seguidos de un aperitivo ofrecido por un DJ en nuestra colaboradora Brasserie l’Alsace

Eine 10 km lange Strecke für Läufer und eine 4,5 km lange Strecke für Wanderer durch die Straßen unserer schönen Stadt, gefolgt von einem Aperitif, der von einem DJ bei unserem Partner in der Brasserie l’Alsace moderiert wird

