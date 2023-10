SALON DES ARTS D’AUTOMNE Boulevard Cathelineau (Jallais) Beaupréau-en-Mauges, 18 novembre 2023, Beaupréau-en-Mauges.

Beaupréau-en-Mauges,Maine-et-Loire

Salon d’arts à Jallais avec deux invités d’honneur : Sophie Devilliers, peintre et Didier Gouet, sculpteur..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 18:00:00. .

Boulevard Cathelineau (Jallais) JALLAIS

Beaupréau-en-Mauges 49510 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Salon d’arts à Jallais with two guests of honor: painter Sophie Devilliers and sculptor Didier Gouet.

Exposición de arte en Jallais con dos invitados de honor: Sophie Devilliers, pintora, y Didier Gouet, escultor.

Kunstmesse in Jallais mit zwei Ehrengästen: Sophie Devilliers, Malerin, und Didier Gouet, Bildhauer.

