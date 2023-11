Cinéma : LE GARÇON ET LE HÉRON Boulevard Carnot Saint-Affrique, 18 novembre 2023, Saint-Affrique.

Saint-Affrique,Aveyron

Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Boulevard Carnot

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie



After his mother disappears in a fire, Mahito, an 11-year-old boy, has to leave Tokyo to live in the countryside in the village where she grew up.

Después de que su madre desaparezca en un incendio, Mahito, un joven de 11 años, tiene que abandonar Tokio para vivir en el campo, en el pueblo donde ella creció.

Nachdem seine Mutter bei einem Brand verschwunden ist, muss der elfjährige Mahito Tokio verlassen und auf dem Land in dem Dorf leben, in dem sie aufgewachsen ist.

Mise à jour le 2023-11-16 par OFFICE DE TOURISME PAYS DU ROQUEFORT