Cinéma : FLO Boulevard Carnot Saint-Affrique, 17 novembre 2023

Saint-Affrique,Aveyron

Connue comme « la petite fiancée de l’Atlantique », Florence Arthaud fut surtout une grande navigatrice. Son palmarès exceptionnel, et unique dans cet univers masculin, connut son apogée avec sa victoire de la Route du Rhum en 1990..

2023-11-17

Boulevard Carnot

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie



Known as « the little fiancée of the Atlantic », Florence Arthaud was above all a great sailor. Her exceptional list of achievements, unique in this male-dominated world, culminated in her victory in the Route du Rhum in 1990.

Conocida como « la pequeña prometida del Atlántico », Florence Arthaud era ante todo una gran navegante. Su excepcional palmarés, único en el mundo de la vela masculina, culminó con su victoria en la Route du Rhum en 1990.

Florence Arthaud, bekannt als « die kleine Verlobte des Atlantiks », war vor allem eine große Seglerin. Ihre außergewöhnliche und in dieser Männerwelt einzigartige Erfolgsbilanz erreichte ihren Höhepunkt mit ihrem Sieg bei der Route du Rhum im Jahr 1990.

