Cinéma : THE CREATOR Boulevard Carnot Saint-Affrique, 14 octobre 2023, Saint-Affrique.

Saint-Affrique,Aveyron

Dans un futur proche, humains et intelligence artificielle (IA) se livrent une guerre sans merci. Soldat américain infiltré en Asie, Joshua est séparé de sa femme Maya au cours d’un assaut..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

Boulevard Carnot

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie



In the near future, humans and artificial intelligence (AI) are engaged in a merciless war. An American soldier infiltrated in Asia, Joshua is separated from his wife Maya during an assault.

En un futuro próximo, los humanos y la inteligencia artificial (IA) libran una guerra sin cuartel. Joshua, un soldado estadounidense infiltrado en Asia, se separa de su esposa Maya durante un asalto.

In der nahen Zukunft führen Menschen und künstliche Intelligenz (KI) einen erbarmungslosen Krieg. Joshua, ein amerikanischer Soldat, der undercover in Asien arbeitet, wird während eines Angriffs von seiner Frau Maya getrennt.

Mise à jour le 2023-10-12 par OFFICE DE TOURISME PAYS DU ROQUEFORT