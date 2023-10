Cinéma : LE PROCÈS GOLDMAN Boulevard Carnot Saint-Affrique, 14 octobre 2023, Saint-Affrique.

Saint-Affrique,Aveyron

En avril 1976, débute le deuxième procès de Pierre Goldman, militant d’extrême gauche, condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité pour quatre braquages à main armée, dont un ayant entraîné la mort de deux pharmaciennes..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

Boulevard Carnot

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie



April 1976 saw the start of the second trial of Pierre Goldman, a far-left militant who had been sentenced to life imprisonment for four armed robberies, one of which resulted in the death of two pharmacists.

En abril de 1976 comienza el segundo juicio de Pierre Goldman, activista de extrema izquierda que había sido condenado en primera instancia a cadena perpetua por cuatro atracos a mano armada, uno de los cuales se saldó con la muerte de dos farmacéuticos.

Im April 1976 beginnt der zweite Prozess gegen den linksextremen Aktivisten Pierre Goldman, der in erster Instanz wegen vier bewaffneten Raubüberfällen, bei denen zwei Apothekerinnen getötet wurden, zu lebenslanger Haft verurteilt wurde.

Mise à jour le 2023-10-12 par OFFICE DE TOURISME PAYS DU ROQUEFORT