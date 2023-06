Cinéma : THE FLASH Boulevard Carnot Saint-Affrique, 14 juin 2023, Saint-Affrique.

Saint-Affrique,Aveyron

Les réalités s’affrontent dans THE FLASH lorsque Barry se sert de ses super-pouvoirs pour remonter le temps et modifier son passé..

Boulevard Carnot

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie



Realities collide in THE FLASH when Barry uses his superpowers to go back in time and change his past.

Las realidades chocan en THE FLASH cuando Barry utiliza sus superpoderes para retroceder en el tiempo y cambiar su pasado.

In THE FLASH prallen die Realitäten aufeinander, als Barry seine Superkräfte nutzt, um in der Zeit zurückzureisen und seine Vergangenheit zu verändern.

