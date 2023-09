Foire agricole de la saint Michel Boulevard Carnot Gardanne, 7 octobre 2023, Gardanne.

Gardanne,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous à la traditionnelle foire agricole de la Saint-Michel !

Animaux de la ferme et nombreux produits du terroir (légumes, fruits, fromages, charcuterie, confitures, huile d’olive, miel, vins).. Enfants

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-07 18:00:00. .

Boulevard Carnot

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join us for the traditional Saint-Michel agricultural fair!

Farm animals and a wide range of local produce (vegetables, fruit, cheeses, charcuterie, jams, olive oil, honey, wines).

Acérquese a la tradicional feria agrícola de Saint-Michel

Animales de granja y una amplia gama de productos locales (verduras, frutas, quesos, embutidos, mermeladas, aceite de oliva, miel y vino).

Besuchen Sie die traditionelle Landwirtschaftsmesse am Sankt-Michael-Tag!

Tiere vom Bauernhof und zahlreiche regionale Produkte (Gemüse, Obst, Käse, Wurstwaren, Marmeladen, Olivenöl, Honig, Wein).

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de Tourisme de Gardanne