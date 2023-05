Vis ta mine Boulevard Carnot et cours de la République, 2 juin 2023, Gardanne.

Gardanne,Bouches-du-Rhône

Au cœur d’une année riche en événements (expositions, rencontres, conférences, réalisation et diffusion d’un documentaire…), les soirées des vendredi 2 et samedi 3 juin seront placées, à Biver puis à Gardanne, sous le signe du spectacle à ciel ouvert !.

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-03 . .

Boulevard Carnot et cours de la République Centre ville de Gardanne et Biver

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



At the heart of a year rich in events (exhibitions, meetings, conferences, production and broadcasting of a documentary?), the evenings of Friday, June 2 and Saturday, June 3 will be placed, in Biver and then in Gardanne, under the sign of the open air show!

En el corazón de un año rico en acontecimientos (exposiciones, encuentros, conferencias, producción y difusión de un documental, etc.), las veladas del viernes 2 y el sábado 3 de junio, en Biver y después en Gardanne, estarán dedicadas al entretenimiento al aire libre

Nach einem Jahr voller Veranstaltungen (Ausstellungen, Treffen, Konferenzen, Produktion und Ausstrahlung eines Dokumentarfilms usw.) stehen die Abende am Freitag, den 2. und Samstag, den 3. Juni in Biver und anschließend in Gardanne ganz im Zeichen des Freiluftspektakels!

Mise à jour le 2023-05-22 par Office de Tourisme de Gardanne