Arette Pyrénées-Atlantiques Arette Le Boulevard By Night c’est une descente du Boulevard des Pyrénées de nuit les soirs de pleine lune. Rendez-vous au Point Info Domaine Skiable.

Profitez ensuite d’un départ par la piste des Palombes, un apéritif à La Palombière, avec vue imprenable sur la plaine illuminée puis la descente encadrée du Boulevard des Pyrénées.

Etre muni du forfait de ski avec assurance.

