Retrouvez bijoux, accessoires, gourmandises et autres idées cadeaux auprès des artisans présents sur l’esplanade François Mitterrand : * du vendredi 15 au samedi 24 décembre – de 10h à 19h * ​​​​​​​nocturnes jusqu’à 20h, les vendredi 15, dimanche 17, vendredi 22 décembre.

Boulevard Blossac Esplanade François Mitterrand

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

