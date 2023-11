La Bastide enchantée : Les bulles monumentales de Noël Boulevard Bernard Palissy Villeneuve-sur-Lot, 2 décembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Deux bulles de 4 mètres de diamètre vous transporteront dans l’univers féerique de Noël. Chacune d’entre elles, racontera une histoire différente : « Festin gourmand » et « La Poste du pôle express ».

Des effets sonores viendront accompagner la découverte de ces décors magiques..

2023-12-02 fin : 2024-01-07 . EUR.

Boulevard Bernard Palissy

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Two 4-meter-diameter bubbles will transport you into the magical world of Christmas. Each will tell a different story: « Festin gourmand » and « La Poste du pôle express ».

Sound effects accompany the discovery of these magical settings.

Dos burbujas de 4 metros de diámetro le transportarán al mundo mágico de la Navidad. Cada una contará una historia diferente: « Festin gourmand » y « La Poste du pôle express ».

Los efectos sonoros acompañarán el descubrimiento de estos mágicos escenarios.

Zwei Blasen mit einem Durchmesser von 4 Metern entführen Sie in die zauberhafte Welt der Weihnacht. Jede von ihnen erzählt eine andere Geschichte: « Gourmet-Festmahl » und « Die Post des Express-Pols ».

Die Entdeckung dieser magischen Kulissen wird von Soundeffekten begleitet.

