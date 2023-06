Les Musi’Cales – Cats on trees Boulevard Bernard Palissy Villeneuve-sur-Lot, 9 août 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Soirée événement avec le groupe Cats on trees.

Leur premier single Sirenes call, rencontre un très grand succès en 2013. L’année suivante le duo est nommé aux Victoires de la Musique..

Boulevard Bernard Palissy Parc Saint-Cyr

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Evening event with the band Cats on trees.

Their first single, Sirenes call, was a huge hit in 2013. The following year, the duo was nominated for a Victoires de la Musique award.

Una velada con el grupo Cats on trees.

Su primer single, Sirenes call, fue un gran éxito en 2013. Al año siguiente, el dúo fue nominado a los premios Victoires de la Musique.

Eventabend mit der Band Cats on trees.

Ihre erste Single Sirenes call, war 2013 ein sehr großer Erfolg. Im darauffolgenden Jahr wird das Duo für die Victoires de la Musique nominiert.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47